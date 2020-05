Cabildo indígena de Membrillal, en espera de nuevas ayudas

Desde la Oagrd señalaron que ese día llevaron 36 kits de mercados y aseo que habían quedado faltando de una entrega anterior, y que cuando iban por 11 kits se dieron cuenta que ya no había más beneficiarios presentes, por lo que pidieron la firma del acta y se le recomendó a Suárez entregar un censo de las familias faltantes que no estaban en el lugar, para programar una nueva entrega o facilitar la dirección de residencia de las mismas para llevarlas casa por casa. Sin embargo, según la Oagrd, “el capitán Suárez aseguró que esto no era posible, porque él debía estar presente en las entregas y no tenía tiempo para acompañar a los funcionarios a adelantar el proceso. Además solicitó que los 25 mercados restantes se quedaran almacenados en el cabildo, ante lo cual el equipo de la Oagrd le informó que iba en contra de los protocolos. Para sorpresa nuestra, el capitán del cabildo tomó la decisión unilateral de privar a los 11 beneficiarios de la ayuda humanitaria ya entregada y las devolvió”.

Responde el capitán

Sobre las acusaciones, el señor Róger Suárez salió al paso y aseguró que no es real que hayan sido tres jornadas de ayudas en su comunidad sino una, y que esta aún no ha sido terminada porque quedaron faltando 36 kits.

Fueron precisamente esos 36 los que generaron el altercado el pasado viernes 1 de mayo, porque ese día cuando la Oagrd arribó al cabildo, solo había 11 familias presentes y las otras 25 estaban por fuera del territorio, razón por la cual él solicitó que los dejaran esa noche resguardados en el lugar , ya que ese día era toque de queda y no quería exponer a sus coterráneos a una multa de las autoridades.

“Ellos llegaron el día 6 de abril a Membrillal a entregar las ayudas en la vereda, yo me encontraba allá en esa jornada y como sobraron algunos mercados, logré convencerlos de que los llevaran al cabildo, que está en una finca en esta misma vereda, una finca llamada San Isidro. Aquí estamos asentadas 68 familias, en Membrillal hay 24 y repartidas en otros barrios hay 12. En total somos 104 las familias que pertenecemos al cabildo indígena Zenú. De esas 104 se atendieron a 24 el 6 de abril y a 44 el 8 de abril, para un total de 68”, explicó Suárez.

La razón por la que él devolvió las 36 ayudas que faltaban el pasado viernes, fue porque “unas funcionarias tomaron una actitud de muy mal gusto, dando a entender que yo me iba a robar esas ayudas o las iba a vender o hacer proselitismo con ellas. Me pareció una falta de respeto con una autoridad indígena y menos en estos momentos de hambre. Me molesté y les dije que no era la forma de transmitir un mensaje. Nosotros sí sabemos cómo administrar nuestro territorio. Tomamos sus 25 mercados y se recogieron los 11 que ya habían dado y los devolvimos porque no toleramos esas actitudes con nosotros”, añadió Suárez sobre el polémico suceso.