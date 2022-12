Cabalgata de Velitas en el Centro: quejas por organización y trancones

Caballistas y aficionados a los equinos llegan este miércoles 7 de diciembre a Cartagena de Indias para protagonizar la tradicional Cabalgata de Velitas. Lea: Velitas y Cabalgata: lo que tiene que saber de este 7 de diciembre

El evento, aprobado y concertado con las autoridades distritales, es organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Bolívar (Cabalgar) y se realizará en el Centro Histórico, entre las 6 de la tarde y 11 de la noche.

Pero la organización del evento no está exenta de críticas. Algunos residentes del Centro rechazan la instalación de caballerizas en la cancha La Bambinera. “Ya comenzaron a hacer lo que quieren, el permiso es para caballos en la Transversal 30, no en La Bambinera. Además, esos permisos no fueron firmados por todos los miembros de la comunidad”, indicó una residente.