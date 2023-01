Cabalgata de La Candelaria: con promoción, pero aún sin permiso

Cartagena vive en cada comienzo de año las fiestas de la Virgen de La Candelaria y en el marco de estas se realiza una tradicional cabalgata. Lea aquí: Arrancaron las fiestas de La Candelaria: más de 150 policías custodian La Popa

El evento ya se promociona en redes sociales y este año lo pretenden realizar el sábado 4 de febrero; sin embargo, hasta el momento este no cuenta con permisos por parte de la Secretaría del Interior del Distrito.

Ana María González, secretaria del Interior, sostuvo que hasta la tarde del lunes 30 de enero los organizadores del evento no habían solicitado el permiso.

“Ellos están publicitando la cabalgata, pero hasta hoy -lunes- no tienen permiso. No hemos negado el permiso, es que no han radicado una solicitud con los documentos. Ellos tienen hasta este martes para hacerlo, porque a más tardar el miércoles puedo emitir el aval”, afirmó la funcionaria.