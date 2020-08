Busetas de Ternera, con un inusual turno en El Pozón

Con extrañeza, los habitantes del sector Primero de Mayo del barrio El Pozón, han observado la presencia en los últimos días de unas busetas parqueadas en un predio conocido como El Terraplén.

Las dudas giran en torno a que su barrio se quedó sin este tipo de transporte desde que entró en marcha Transcaribe. Lo más curioso para ellos es que, las nuevas busetas ni siquiera cubren una ruta que los beneficie, ya que son de Ternera – Socorro. ¿Qué hacen allí entonces? Es el interrogante que se hacen los moradores del sector, preocupados porque no conocen a los conductores o ayudantes que trabajan en ellas y no saben si son portadores o no del COVID-19.

“No los conocemos, no sabemos qué perjuicios puedan traer al barrio. Ya nosotros hemos bajado bastante la cifra de contagios y no queremos un rebrote. Para nadie es un secreto que en una buseta se montan muchas personas y no queremos exponernos”, señaló una residente. Sobre esta situación, este medio intentó comunicarse con la empresa a la cual pertenece la ruta, pero no fue posible el contacto.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Primero de Mayo, Rigoberta Ramos, llegó al sitio a averiguar qué pasaba. “Ellos tenían el turno por la Vía Circunvalar, el líder me comentó que hasta el 20 de agosto estarán en este espacio. No sé qué permiso tienen, las autoridades no han venido a socializar nada. Esperemos que cumplan y se retiren la próxima semana”, indicó la líder.