Buscó por Facebook a mujer que le envió $200.000 por error en Nequi

La preocupación empezó cuando su cuñada la llamó para decirle que por favor le enviara el dinero de la deuda. “Mi cuñada me llama a decirme que le mandara la plata, yo le digo que ya se la pasé, que le iba a mandar la captura de pantalla del soporte, pero me acordé que yo no le tomé captura enseguida, y cuando me metí el los movimientos de mi cuenta, me doy cuenta que tenía otro destinatario, es decir, no estaba el nombre de mi cuñada”, relató la mujer.

Esta historia empezó desde el momento en que Nellys Ribón decidió enviarle a su cuñada $200.000 por Nequi para cancelarle una deuda, pues su cuñada le había fiado algunos productos de su emprendimiento de productos capilares. “Yo estaba afanada, me acuerdo que era quincena y estaba pagando varias cosas a la vez. Yo no copié y pegué el número como hacía siempre, sino que lo escribí y le di “enviar plata” de una”, contó Nellys a El Universal.

Si por error has recibido una transferencia en Nequi que no te corresponde, es importante que actúes con prontitud para solucionar el problema, tal como le resolvieron a Nellys Ribón, la cartagenera que se equivocó y por error transfirió $200.000 por Nequi. Sin embargo; no contaba con que su destinatario la buscaría por Facebook para regresarle el dinero. Lea también: ¿Quién responde? Grúa del DATT se llevó un carro en Castillogrande y no aparece

Nellys pensó que nunca vería esa platica de regreso, y por más que agotó todos los recursos, ya daba la batalla por perdida. “Como yo no tomé captura de pantalla, solo tenía era el nombre de la persona, no me salía el número de teléfono para marcarle y pedirle que me los regresara. Yo busqué a la persona por Facebook, por Instagram, por todas partes, pero no di con nadie. Esa plata ya yo la daba por perdida, me tocó disculparme con mi cuñada”, aseveró.

La luz al final del túnel llegó cuando Nellys recibió una solicitud de amistad por Facebook, era un señor de aproximadamente cuarenta años. “Yo vi la solicitud como a los cinco días, y vi que el señor me mandó un mensaje, me dijo que si yo había sido la de la transferencia por Nequi, que él los había recibido por equivocación, y me dejó su número para que lo llamara”, contó Nelly, además agregó que el señor no quiso recibir a cambio una propina luego de haberle regresado el dinero completo. “Yo no pensé que todavía existieran personas así”, concluyó. Lea también: La estafaron en Marketplace tras alquilar supuesto apartamento en Bocagrande

No todos han tenido desenlaces felices como el de Nellys. Una usuaria a través de su cuenta de TikTok @daniaramos88 contó través de un StoryTime lo que le ocurrió.