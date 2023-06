Buscan tumbar renovación obligatoria de licencias de conducción

Alcides Arrieta Meza, reconocido abogado y veedor de la ciudad, señaló que no todas las licencias de conducción debían de renovarse hasta el 20 de Junio del 2023, toda vez que el Decreto Ley 019 de 2012, no es retroactivo, ni puede afectar ni invalidar las licencias expedidas antes de esa fecha.

Cartagena no es la excepción a la regla. En la ciudad, de los 56 mil licencias que debían ser renovadas, solo 10.957 fueron renovadas, lo que equivale al 19,5%, y esto denota que el 80,5% no atendió el llamado de las autoridades. Le puede interesar: Con quemas y machetes invaden gigantesco lote en Mamonal

Arrieta subrayó que el Decreto Antitrámites 019 de 2012 que quiso eliminar el trámite de algunas licencias, es una ley que no es retroactiva y no podría afectar las licencias que no tienen fecha y que están indefinidas y expedidas antes del 10 de enero de 2012. “Esas licencias no pueden ser renovadas, porque sus derechos son anteriores y la ley posterior no puede afectar derechos concedidos en actos administrativos. Lo anterior es el primer fundamento contundente que demuestra que las autoridades de tránsito están equivocadas y se están aprovechando de un fallo que no tiene la virtud de invalidar las licencias expedidas bajo la Ley 769 de 2002”, sentenció el abogado.

Manifestó que, ante esta situación presentarán las respectivas acciones legales para que sean las autoridades competentes las que impartan justicia. Agregó que, presuntamente, se están dando tres delitos: prevaricato por acción, constreñimiento ilegal y peculado por apropiación en beneficio de terceros.