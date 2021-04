Ante estos anuncios, algunos ciudadanos aseguran no estar de acuerdo con esto pues “es un medio de transporte ilegal y mientras sea así, no hay nada que los regule”, “a los mototaxistas primero deben enseñarles a no desobedecer las reglas de tránsito y después ver si pueden ser o no legales”, “este tipo de reuniones son una pérdida de tiempo, ellos no se regularán”.

Por su parte, algunos mototaxistas aseguran que “lo que más queremos es ser legales, para poder trabajar mucho mejor. Esperemos a ver en qué acuerdos terminan”.

El director del Datt aseguró que “en el encuentro se socializaron diferentes medidas y estrategias que están en construcción en el Distrito con todo el sustento y los estudios necesarios para implementar medidas de regulación de la circulación de motocicletas en el Distrito”.