¡Buenas noticias para los abuelitos! Colombia Mayor elevaría el subsidio económico

Colombia Mayor es un programa de asistencia social que busca aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Actualmente, los adultos mayores están recibiendo un incentivo monetario de $80.000 cada mes, en Bogotá reciben $225.000. Pero, Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), anunció un posible aumento.

“Estamos trabajando en el programa de adulto mayor, lo vamos a subir a $225.000 (estaba en $80.000). Ese es otro tema complicado y tengo que decirlo acá, no es una queja, pero cuando llegué no había una licitación para encontrar al organismo para hacer la dispersión. Ese proceso había sido declarado desierto, es decir, no tenía a quién entregarle las transferencias. Iba a ser un poco caótico, pero ya lo logramos solucionar de emergencia”, dijo Gustavo Bolívar en medio de una entrevista para El Colombiano.