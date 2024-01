¡Buena esa! Reactivan los Centro de Atención al Turista en Cartagena

Los cinco puntos habilitados se encuentran en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en su sala de llegadas nacionales, de lunes a sábados, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; el segundo se encuentra en Playa Azul, La Boquilla, en la Zona norte, sector Blas el Teso, de lunes a sábado, en horario de de 8:00 a.m. hasta 6:00 p.m.; el tercer punto en el Muelle de La Bodeguita, en el Centro Histórico, Avenida Blas de Lezo, en la salida hacia las Islas del Rosario, de lunes a viernes, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y sábados, de⁣⁣⁣ 8:00 a.m. hasta las 5:00 de la tarde.

Adicionalmente, en la Plaza de la Paz, Centro Histórico, de lunes a domingo, de⁣⁣⁣ 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.; y en las playas de Bocagrande, en la Avenida del Malecón, frente al Hotel Cartagena Plaza, de lunes a domingo, de 8:00 a.m. hasta 6:00 de la tarde.