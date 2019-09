Bongueros y dueños de botes en Soplaviento piden ser indemnizados

De acuerdo con Ruiz, en esta situación se encuentran 63 bongueros, 32 dueños de botes y Soplaviento, así como 32 carreteros y carpinteros quienes al parecer también se ven afectados por la implementación del puente.

Juanerje Polo, uno de los afectados, extendió su preocupación al gobierno asegurando que la actividad que ellos realizan y les sirve de sustento económico es además un legado que ha pasado a varias generaciones, por lo cual piden que les expliquen con claridad cómo van a compensarlos y en qué momento, ya que se aproxima la llegada de una nueva administración.

“Nos preocupa mucho porque no nos han solucionado nada, tuvimos mesas y lo que hacen es dilatar el proceso, no se sabe en sí que es lo que hay para los bongueros, hablan de un plan semilla pero no de cuánto es la inversión y cuándo se implementará, además solo estamos a tres meses de finalizar el año y hasta el momento no nos han dicho anda y de esto es que vivimos”, dijo Polo.

Por su parte Guillermo Jinete, del gremio de carreteros aseguró que ”nos vemos afectado ya que nosotros somos quienes recogemos las cargas que llevan los botes y así mismo llevamos las cargas desde el pueblo y las subimos a los botes, pero una vez empiece a funcionar el puente ya no tendremos trabajo”.

Los afectados aseguraron que mañana habrá una protesta más amplia y no permitirán el paso de los botes, ni de los ferries.

Lo que dice la Gobernación

De acuerdo con Adriana Trucco, secretaria Jurídica de la Gobernación desde que se inició el proyecto de la construcción del puente se viene adelantando un trabajo con la comunidad para definir las poblaciones afectadas con la apertura del puente y cual será su compensación.

“Desde que se inició la construcción del puente se viene haciendo un trabajo con la secretaría de la Mujer, estamos haciendo una serie de visitas y un estudio social que arrojó cuales son las personas que tiene un afectación cuando se aperture el puente, nos reunimos con todos ellos y les socializamos, les dijimos que a 30 de agosto debía estar radicado el proyecto de capital semilla y así fue”, indicó Trucco.

En estos momentos el proyecto está en revisión en secretaria de Planeación, se planteó que debe estar consolidado a más tardar en noviembre y cuando empiece a funcionar el puente, así mismo empezarán a funcionar las iniciativas productivas.

Trucco aclaró que no se trata de una indemnización sino de un capital semilla para la implementación de los proyectos , además recalcó que la actividad que ellos desempeña no se verá afectada hasta tanto el puente no se termine y su entrega está estimada que será en el primer semestre de 2020.