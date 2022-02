Durante el primer mes del 2022 se presentaron 31 incendios en Cartagena, los incendios forestales y las llamadas por abejas, que en enero fueron 89, son los casos de emergencias más frecuentes en la ciudad. Recordemos que estamos en temporada seca y que no es raro que se presenten más incendios en esta época. Sin embargo, lo preocupante no son los incendios, sino la oportuna atención a las emergencias, algo en lo que según los ciudadanos, el Cuerpo de Bomberos se queda corto.

La situación del Cuerpo de Bomberos no depende exclusivamente quienes lo conforman, de hecho es un tema administrativo, es la administración Distrital la que está a cargo de los bomberos ahora, así que a ellos corresponde el presupuesto para que las máquinas se encuentren en óptimas condiciones para atender las emergencias.

“La intención no apaga incendios”

El 30 de diciembre se presentó un incendio en Castillogrande, la conflagración tuvo origen en el tercer piso de una vivienda en la carrera 13, al parecer por un corto circuito. El propietario de la vivienda contó a El Universal que aunque el incendio pudo ser controlado y no hubo personas heridas, los organismos de socorro no pudieron atender la situación como correspondía: llegaron tarde, sin los equipamientos necesarios y tuvieron muchos retrasos.

“Pobres bomberos, ellos fueron muy buenos como personas pero los equipos que tienen no sirven y se demoraron más de la cuenta por que el agua de la primera máquina nunca salió. Tuvieron que llamar a otra máquina que se demoró 20 minutos y en este tiempo la conflagración creció obstensiblemente”, contó el propietario.

Lo que más indignó al hombre, quien agradeció contar con un seguro para su vivienda, es que a uno de los bomberos le cayó un pedazo de cielo raso candente en la cabeza, “lo tuvieron que asistir, él no tenía casco. Los muchachos llegaron y sus uniformes estaban rotos, no tenían cascos y la máquina no funcionó”.

Aunque el propietario aclara que el equipo hizo todo lo que se pudo, también comentó que “los mismos bomberos dijeron que hace dos años que la Alcaldía no les da dineros, esto es lamentable, sus uniformes están todos rasgados. Gracias a Dios yo tengo seguro, pero me muero de la tristeza por ellos y por Cartagena, ¿cómo es posible que la Alcaldía los tenga tan olvidados?”

Reacción tardía y dificultades

La temporada seca ha golpeado también a Cartagena con 85 incendios forestales o de cobertura vegetal durante el mes de enero. La localidad Industrial y de la Bahía con 36 casos lideró los llamados por estas conflagraciones, seguida de la localidad de la Virgen y Turística con 32 incendios y finalmente la Histórica y del Caribe Norte con 17 emergencias de este tipo. Otra emergencia con alto impacto fueron los incendios domésticos. 31 casos en toda la ciudad estuvieron repartidos entre las tres localidades. Durante enero, también se reportaron 7 incendios de vehículos.

Uno de los aspectos que también vale la pena mencionar con respecto a los incendios que se han presentado en la ciudad es la dificultad que tienen los socorristas al acceder a algunas zonas de incendio, que es lo que ocurre con los predios privados. ¿Qué tanto está afectando?

El 26 de enero por ejemplo, empezó un incendio detrás del colegio INEM desde las 3 de la tarde y solo hasta después de las 10 de la noche pudo ser extinguido, por las dificultades que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Cartagena para ingresar a ese predio.

El Universal se ha contactado con el Cuerpo de Bomberos para conocer su postura con respecto a estas declaraciones. Sin embargo, indicaron que es la Secretaría del Interior la que se encuentra a cargo de la entidad y la dependencia distrital no ha dado respuesta a los interrogantes que se le han presentado.