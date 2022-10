Bomberos de Cartagena: “Seguimos en las mismas, sin máquinas ni herramientas”

Sindicato de bomberos

Se irían a huelga

Arévalo reafirmó que los vehículos continúan averiados porque no han sido revisados a profundidad desde hace varios años ni se les ha hecho mantenimiento preventivo, entre esos el de escaleras que les permite atender emergencias en propiedades horizontales o alturas.

“Si nos ponemos a numerar cada una de las necesidades que tiene el Cuerpo de Bomberos, no alcanzamos a terminar. Estamos cansados de tanta negligencia por parte de la Secretaría del Interior. Los recursos de la sobretasa bomberil son de destinación especifica; sin embargo, vigencia tras vigencia son reincorporados al presupuesto porque no se ejecutan, y mientras tanto seguimos exponiendo nuestras vidas a diario, seguimos siendo atacados por la comunidad cuando nuestra capacidad operativa no es suficiente para salvaguardar la integridad de los objetos y bienes en una conflagración; seguimos siendo burlados por una administración negligente que no atiende nuestros requerimientos. Además de esto, nos encontramos en una época de lluvias y si llega a presentarse una emergencia en una de las zonas catalogadas de riesgo geográficamente, a las cuales es imposible de acceder, como por ejemplo Mamonal, en la cual hay materiales peligrosos, todo puede salirse de control porque las empresas no tienen la capacidad de reacción adecuada”, puntualizó el presidente del sindicato.