Bomberos, a consolidar necesidad de vehículos para que el Distrito actúe

Sobre esta necesidad, la funcionaria manifestó: “Estoy esperando que los Bomberos, que el comandante Joel y su equipo, me consoliden la necesidad del tema mecánico, porque tenían un montón de necesidades de papelería, de dotación, mangueras, entre otras cosas, pero como quedó muy claro a la opinión pública, es indispensable priorizar el tema mecánico”. Lea: ¡Otra vez!: Bomberos hacen “marañas” para prender vehículo en mal estado

Reiteró: “Estamos trabajando a toda velocidad y ojalá los bomberos también prioricen el envío de esa necesidad, porque me han mandado necesidades pero no las mecánicas, y como ellos son los especializados no puedo publicar una convocatoria sobre un tema que no se maneja técnicamente. Tienen ellos, que son los expertos, que mandarme la necesidad bien específica para poder hacer el proceso de compra como lo exige la ley”.