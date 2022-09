Bloqueo en la Pedro de Heredia por “incumplimientos en la salud”

“La Clínica General del Norte tiene una contratación por 137 mil millones de pesos y está incumpliendo las obligaciones con sus usuarios, es decir, con los pensionados del Terminal Marítimo. No nos dan citas ni medicamentos a tiempo, los pendientes se quedan con ellos, no tenemos especialistas”, afirmó Erasmo Hernández Pupo, pensionado de la extinta empresa.

Son cerca de 4.400 pacientes los que estarían afectados por la situación expuesta, sin embargo, les preocupa un caso en especial.

“Tenemos a un compañero hospitalizado porque le tenían que hacer diálisis diariamente y hace siete días no se las hacen. Están esperando que el señor se muera. Ya le hicieron la operación de catéter pero no le han hecho la diálisis. Nos hemos quejado ante todas las autoridades de control de Cartagena y ninguna ha hecho presencia. ¡Por favor, ayúdennos porque esto no es gratuito! Este es un derecho que tienen los extrabajadores del Terminal Marítimo de Cartagena”, lamentó Hernández.

Agregó que ante sus clamores, la Clínica General del Norte “no se manifiesta. Manda intermediarios pero no asume el deber que tiene”.

El Universal intentó comunicarse con la institución de salud pero hasta el momento no ha sido posible.