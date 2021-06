El deterioro de Las Gaviotas no es nuevo, de hecho es una de las vías que se arreglarán con las próximas obras que se contemplan para la Malla Vial este año. Pero mientras, los vecinos están preocupados. “En ese cráter se puede voltear un carro y ocasionar un accidente, por eso se bloqueó la vía, para evitar que pase algo grave”, dijo Ibette Caballero, lideresa del barrio, a El Universal.

Este no es el único punto se la ciudad que padece problemas de tráfico por los desvíos. Con el cierre del Puente las Palmas en Manga, los cartageneros también han tenido que tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

No es la única calle

Según cuenta Ibette, el 22 de febrero el secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, visitó el barrio en un recorrido tras la solicitud del arreglo de las vías. “Duramos como tres o cuatro días recorriendo vías alternas, porque no es solo la principal la que está en mal estado”.

Caballero cuenta que hace más de un año radicaron un proyecto con recursos de la comunidad para el arreglo de otra vía, pero que no ha sido posible que les den solución. “Esa vía está en pésimas condiciones. Lo radicamos en Infraestructura, en el banco de proyectos, en la alcaldía local y no ha sido posible que ese proyecto me lo saquen. La misma comunidad ha tenido que rellenar con concreto para evitar una mala hora”, dijo Caballero.

Las afectaciones en cuestión se dan entre las manzanas 5, 6 y parte de la 7. Desde el campo de softball hasta las casas militares.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.