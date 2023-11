Black Friday en Cartagena: las mejores decisiones y los peores errores

Este evento se ha convertido en una tradición importante en muchos países, y las ofertas no se limitan solo a productos electrónicos y tecnológicos, sino que abarcan una amplia variedad de categorías, desde ropa y juguetes hasta electrodomésticos y viajes.

Decide cuánto estás dispuesto a gastar y cíñete a ese presupuesto. Las ofertas pueden ser tentadoras, pero es importante no exceder tus límites financieros.

No te limites a las grandes cadenas. También considera comprar en tiendas locales.

No compartas información personal o financiera en sitios web no seguros. Utiliza contraseñas seguras y evita el acceso público a tus dispositivos mientras realizas compras en línea.

Comprar sin un presupuesto

No establecer un límite de gasto puede llevar a compras impulsivas que luego lamentarás. Antes de comenzar a comprar, define cuánto estás dispuesto a gastar y adhiérete a ese presupuesto.

No investigar los precios antes

No asumas automáticamente que todas las ofertas del Black Friday son genuinas. Algunos minoristas pueden inflar los precios antes del evento para hacer que las rebajas parezcan más grandes de lo que son. Investiga los precios de los productos que deseas comprar con anticipación. Lea también: Black Friday: en Colombia se denuncia un ciberdelito cada 8 minutos

Dejar de lado la seguridad en línea

No compres en sitios web no seguros o sospechosos. Asegúrese de que los sitios donde realiza compras en línea sean legítimos y seguros. No compartas información personal o financiera en sitios dudosos.