Este fin de semana, los habitantes de Ciudad Bicentenario aprovecharon el Mercado Campesino para comprar sus alimentos de la semana a precios más económicos. La cúrcuma, el achiote, la cañandonga, el aguacate, la yuca, entre otros, fueron los alimentos con gran valor nutricional que más se vendieron.

Esta plaza móvil llegó hasta este sector de Cartagena gracias al Plan de Emergencia Social, Pedro Romero PES-PR con el respaldo de la Fundación Santo Domingo.

Lea aquí: ¡Grandes ventas! Mercado campesino de Tierra Baja culminó con éxito

“Me voy a mi casa con la seguridad que llevo alimentos frescos y sin tantos químicos. Cuando me entero que hay un mercado campesino, voy a comprar feliz, no me lo pierdo, ahorro y estoy segura que lo que compro acá es fresco y es nutritivo. Estos mercados deberían realizarse con más frecuencia, son de gran ayuda para quienes mercan y para quienes venden”, dijo Ana Beltrán.