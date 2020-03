“Becas Bicentenario son un pilar para los jóvenes”: secretaria de Educación

Siempre había querido estudiar en la universidad, pues sé que la educación lo es todo en la vida y yo quiero salir adelante, por eso cuando me di cuenta de que no había pasado en la Universidad de Cartagena me puse muy mal y fue ahí cuando mi profesora de filosofía del año pasado me dijo que por mi puntaje en las pruebas Icfes y mis calificaciones podía participar en las Becas Bicentenario”, dijo con una mirada iluminada y una sonrisa nerviosa Kelly Silgado Acevedo.

Ella es una de los 199 jóvenes que fueron beneficiados con el Fondo Educativo Bicentenario, quienes ayer en la mañana recibieron un diploma como reconocimiento por hacer parte de este fondo, el cual les cubre el 75% de su carrera en cualquiera de las 18 universidades aliadas. El otro 25% le corresponde a la institución.

Kelly, quien reside en El Educador, estudió en la Institución Educativa Rosedal Minuto de Dios, siempre ha sido amante del estudio, pero sobre todo de ayudar al prójimo, por eso desde que estaba en octavo de bachillerato decidió que iba a estudiar Trabajo Social.

“Ahora estoy en la Corporación Universitaria Rafael Núñez y me siento muy contenta, pues pude continuar mis estudios gracias a la beca y a mis calificaciones. Seguiré dando lo mejor de mí siempre”, explicó, agregando que “cuando me llamaron en diciembre a decirme que había sido seleccionada en el proceso, pegué el grito en el cielo, y me volvió el alma al cuerpo”.