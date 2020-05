Bazurto: donde la necesidad supera al miedo

En 1985 Patrick Süskind describía, en su libro El Perfume, a la Francia del siglo XVIII como un lugar en donde todo apestaba y apenas si había algún asomo de salubridad. Sin embargo, las personas convivían casi sin inmutarse por el hedor y la porquería. Pensar en eso es como si el autor realmente se hubiese inspirado en el mercado de Bazurto, el principal centro de abastos de Cartagena, en cualquier día del 2020 o de sus más de 40 años de existencia. Bazurto apesta en cada uno de sus rincones, pero eso no es nada nuevo para nosotros los cartageneros, sobre todo para los que día a día transitan por el lugar e incluso ni siquiera para las autoridades, aunque parece que con la crisis por el coronavirus apenas lo hubiesen descubierto pues, recientemente, tras confirmarse dos casos de COVID-19 en el lugar, encendieron las alarmas asegurando que en este no hay condiciones de salubridad y que se deben tomar medidas urgentes, como si todos estos años no hubiesen sido suficientes para demostrarlo y las anteriores administraciones no se hayan dado por enteradas. Curiosamente, es en este preciso rincón de la ciudad, declarado insalubre, deplorable y vergonzoso, donde más se evidencia el incumplimiento de las medidas adoptadas por la Alcaldía de Cartagena para evitar la propagación del COVID-19 y en donde confluyen muchos ciudadanos.

Y no hace falta tanta pericia para descubrir que las medidas no se cumplen. El día de nuestro recorrido se suponía que de acuerdo con el pico, cédula y género, solo podían circular en el lugar mujeres. Sin embargo, habían cuantos hombres quisieran, comprando, jugando, andando de un lado a otro como si nada. Irresponsables, infractores y hasta estúpidos, dirían algunos al verlos. De hecho, hay quienes consideran que lo ideal es que mejor se cierre la plaza mientras pasa la pandemia. Pero, ¿sería lo ideal para quién? En eso pienso cuando hablo con Melchor, Sonia y Luz Estela, tres vendedores de Bazurto que aún a pesar del coronavirus y la cuarentena permanecen en la plaza intentando ganarse algunos pesos para no morir de hambre. Desde hace más de dos meses, mientras que la mayoría de la gente ha permanecido encerrada en sus casas para evitar la enfermedad, a estas tres personas les puede más el miedo a perderlo todo, o más bien, a despertar sin nada.

“Me tocó empezar otra cosa” : SONIA

Luego de 20 años de vender almuerzos en el mercado de Bazurto, a Sonia Carmona el coronavirus la hizo reinventarse: “La gente dejó de venir a trabajar porque todo lo cerraron y por miedo al coronavirus tampoco comen nada en las calles, pero yo no me iba a dejar morir de hambre y entonces comencé a vender yuca”. Su puesto luce más bien pobre, con unos cuantos pedazos de yuca en una mesa de plástico y un peso para despachar a sus clientes. El día en que el presidente Iván Duque anunció las ayudas para las familias más vulnerables, sintió un poco de alivio, pero luego se dio cuenta que con eso no podía sobrevivir un mes entero. “Yo tengo 20 años de estar aquí, pero yo no vendía esto, yo vendía comida, pero con la situación que se presentó dejé de venderla y para poder subsistir tengo ese subsidio que da el Gobierno, pero no compensa, porque imagínese, eso sale como a 2 mil pesos diarios y para comer un mes no alcanza, entonces yo decidí venir y poner mi puestico para tener con qué pagar los gastos de mi casa”, asegura. Aunque no tiene enfermedad de base, está casi en el grupo de población de riesgo. En su pequeño puesto tiene agua y jabón para lavarse las manos, pero se rehusa a usar guantes y se cuida más que por ella, por su mamá. “Ustedes ven esto aquí sucio, pero yo tengo mi agua y mi jabón para lavarme las manos porque qué voy a hacer con guantes si yo recibo dinero, mejor me lavo las manos. Uno aquí se cuida porque ya dijeron que hay unos que tienen el virus en el mercado, y me da miedo por mi mamá, por eso cuando llego me quito los zapatos y me quedo en el patio sin saludar a nadie y espero un rato y después me baño”. Desde hace unas semanas, el único ingreso de Sonia son los 75 mil pesos del subsidio y los escasos 20 mil que se hace con la yuca, si es que logra venderla toda. Con eso tiene que mantener a toda su familia.

“El único que nos quita de aquí es Dios”

Eso expresa con angustia Luz Estela Marimón. Ella vende pescados en el mercado, pero no tiene un puesto propio, pertenece al sector informal, que con esta crisis está más aferrado que nunca al lugar. Luz vive en el barrio Juan Pablo II, una de las zonas vulnerables de la ciudad, con sus tres hijos, una yerna y tres nietos, que dependen de ella. Por eso, contra viento, marea y coronavirus, sale todos los días a vender. “No hay otra fuente de trabajo, tenemos que salir a buscar nuestro sustento, pero salimos con miedo y encomendándonos a Dios. Uno no viene aquí por sinvergüenzura, ni porque uno quiera, sino porque no tenemos. Si nos rebuscamos $20 mil, me como 15 y guardo 5, pago esto o lo otro, pero si no vengo ¿con qué vamos a comer?”. A Luz no le han llegado las ayudas prometidas por el Gobierno y la Alcaldía, y no cuenta con más nadie, porque, luego de tener a sus hijos, su marido la abandonó. Pero dice con orgullo que no ha sido impedimento para seguir adelante, y, si se ve muy apurada, acude al pagadiario, a quien le debe más de lo que vende, pero siempre lo convence para pagarle después. En su negocio atiende a todos por igual, no le importa si es el día que le toca a los hombres o las mujeres, si llevan tapabocas o no. Confía en que el todopoderoso se apiada de ella. Su mayor angustia no es el coronavirus, es no lograr ganar el suficiente dinero para que su familia tenga con qué comer al levantarse. “Las que trabajamos aquí en el mercado somos mujeres de empuje, trabajamos al igual que el hombre, aquí el Espacio Público nos quiere quitar, pero el único que nos quita de aquí es Dios, porque lo que tenemos es hambre y necesitamos trabajar. Nadie se ha acercado a traer una bolsa de arroz, por eso nosotros salimos a buscar, uno sabe que está el virus, pero tenemos que pedirle a Dios que se apiade de nosotros. Que el alcalde que se ponga la manos en el corazón, nosotros lo necesitamos, que se manifieste con nosotros los vendedores”.

“La pelea es con el hambre”: MELCHOR