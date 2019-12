Mayoristas del pescado en Bazurto denuncian fleteos

El más reciente caso de hurto contra los comerciantes mayoristas de la zona del pescado del Mercado de Bazurto ocurrió ayer en la madrugada. Lo más preocupante de todo es que se le metieron a su propia casa y lo despojaron de plata en efectivo y objetos de valor. Aunque no ha sido el único, sí es el primero que sucede por fuera de la plaza de mercado.

Hace cinco días, cuatro hombres en dos motos intimidaron con un arma de fuego a un empresario que tenía una fuerte suma de dinero consigo dentro del local, quien estaba en espera de los operarios de la empresa de seguridad que les transporta el dinero. En esa ocasión, los cuatro sujetos cometieron el hurto dentro del mismo sector y salieron por la Avenida del Lago para huir a toda velocidad. El robo quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según la Unión de Comerciantes de Pescados de Bazurto, (Ucompes), la situación ya tocó fondo porque en los últimos cuatro meses se han presentado cerca de 12 fleteos contra ellos.

“Bazurto debería ser uno de los sitios más seguros de la ciudad y no es así. Los robos han sido muy seguidos, no queremos llegar al punto de tener que contratar nuestra propia seguridad. Aquí escasamente llegan dos agentes de policía, se demoran 10 o 15 minutos y después se van. Las unidades policiales son escasas para la cantidad de gente que confluye en el mercado, deberían haber mínimo dos CAI y apenas hay uno que no da abasto para cubrir las ocho hectáreas que conforman el mercado. Solamente en este sector del pescado circulan en promedio 2.500 personas diariamente, se necesita mucha más presencia policial”, declaró Omar Romero, uno de los mayoristas afectados.

Con valla alusiva

Ayer a primeras horas de la mañana, los mayoristas del pescado instalaron una valla en el sector, visible para todas las personas que transitan por la Avenida del Lago, en la que se lee textualmente: “Los comerciantes del mercado estamos cansados de los fleteos y la Policía ni el Estado hacen nada para ayudarnos”. Con esta valla pretenden llamar la atención y lograr que las autoridades les proporcionen más seguridad.