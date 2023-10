Barú: el corregimiento que además de turistas pide atención y progreso

Ángela Matiz.

La magia de servir

Ángela Matiz y sus socios saben que la tarea apenas comienza. El corregimiento de Barú es como un lienzo con remiendo y fracturas que no quieren que se caiga a pedazos. La respuesta de los baruleros ha sido positiva y muchos han pasado de la necesidad a la certeza de que sí es posible un mejor futuro o que, al menos, sí lo pueden visionar.

“Lo bonito de Somos Barú es que no tenemos una proyección ya fija, es decir, hemos ido desarrollando los programas a medida que vamos identificando las necesidades. Yo dejé mi vida en Bogotá para dedicarme a esto, si algo afecta a sus pobladores también me afecta a mí, porque vivo en este territorio. Yo era una señora de ciudad que trabajaba en finca raíz, pero me quebré y Dios me mostró el camino y ahora vivo en Barú y apuesto por esta población”, expresa Ángela Matiz.