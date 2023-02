‘Barrio Fino’, el sello discográfico que nació en las faldas de La Popa

Uno de ellos es Carlos Iriarte, un joven de 21 años del barrio La Candelaria que llegó a Barrio Fino Mundial cuando apenas tenía 15 años. “No me canso de agradecerle a Dios. El mundo en el que estaba... los problemas, las drogas, me costó salir de ahí”, cuenta. Pero una vez encontró apoyo pudo enderezar su camino y abrazar una de sus pasiones: la música.

Sin embargo Ariel reconoce que eso no es suficiente y por eso asegura que es necesario que exista un apoyo ya sea a través de becas u otras estrategias que puedan incentivar la profesionalización de los jóvenes que hacen parte del proyecto.

Aún así, lo que ya Barrio Fino Mundial ha hecho por muchos jóvenes es muy valioso. “Lo que me gusta de este proyecto es que apoyan a los jóvenes y no es como cuando llegas a otros espacios que te dicen que no, que tienes que esperar o que no tienes plata”, dice Yibran Taborda, joven de 16 años del barrio Piedra de Bolívar.

Hasta el momento Barrio Fino Mundial ha producido cuatro álbumes: “Del barrio soy”, “El talento de la calle se luce”, “Somos cambio” y “Todo lo que somos”.

“Hemos tenido la oportunidad de hacer algunos álbumes y que muchísimos jóvenes de diferentes partes del territorio y de Bolívar hagan parte de ellos y mostremos la cara visible, la cara del barrio, la otra cara de la ciudad”, comenta Ariel.