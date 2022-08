¿Barrerán los padres los colegios de Cartagena hasta el 31 de agosto?

A pesar de la orientación de la Secretaría de Educación del Distrito para que las comunidades escolares apliquen alternativas que permitan mitigar la situación, ha sido más atendida la directriz impartida por el Sudeb (Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar) de no ofrecer el servicio educativo por no existir garantías en materia de higiene y salubridad.

“Ante la problemática con el contrato de aseo que arrancó el jueves, indiscutiblemente se afecta el servicio educativo porque no hay condiciones plenas para ejercerlo. Lo que se ha planteado es que hasta el 1 o 2 de septiembre estaría solucionado, eso es más de una semana, por eso desde el Sudeb y todas las comunidades educativas exigimos al alcalde William Dau una pronta solución y una reunión para discutir este y otros temas fundamentales que afectan la educación pública de Cartagena”, sostuvo Pedro Herrera Céspedes, presidente del Sudeb.

En la jornada, como dato curioso, se le vio a la secretaria de Educación, Olga Acosta, dando la cara y dialogando personalmente con los protestantes. En un video que se hizo viral en redes sociales, la funcionaria respondió la pregunta de una madre de familia de la IE Soledad Acosta de Samper, en la que el interrogante fue: ¿cuándo regresa la normalidad escolar para mi hijo?

“El contrato de aseo está listo, es una compra que se hace en la tienda virtual, yo les había contado a los rectores y no coincido con eso de no dar clases, los profes sabían que nos íbamos a quedar una semana sin aseo. Afortunadamente ya logramos conseguir 4 mil millones de pesos y ayer otros $900 millones para completar, es decir, el 31 de agosto tenemos aseo en las instituciones. El llamado, con la verdad, desde mi corazón, es que ustedes puedan hacer el control a la escuela, no siempre tienen que perder los niños”, expresó la secretaria.

Cabe recordar que en los últimos años, el problema de falta de aseo ha sido constante en la ciudad. En ocasiones anteriores, han sido los padres de familia quienes, para mitigar la situación y garantizar las clases de sus hijos, han organizado jornadas de limpieza en los colegios, se han turnado el aseo por días, o han recolectado dinero para pagar por el servicio a personal de confianza aunque de forma no reglamentada.

Estas situaciones anómalas históricamente también se han registrado con el contrato de vigilancia privada.