Después de muchas razones que iban y venían, los casi 20 mil mototaxistas y el Distrito decidieron reunirse para dialogar y acordaron algunos puntos esenciales que terminaron en dos decretos que fueron amainando las protestas en las vías, pero de vez en cuando, cuando había alguna medida que no caía bien, se presentaban nuevos bloqueos en las vías. Un ejemplo de esas medidas fue la implementación de pico y placa de lunes a viernes.

Mientras que la autoridad Distrital de entonces se ampara en la ley, manifestado que el mototaxismo era algo ilegal, los mototaxistas argumentaban que con esa labor podían alimentar a sus familias, pues no había opciones de trabajo. Pero las medidas no solo afectaban a los que tenían a las motos como medio de subsistencia, sino también a los que la tenían para movilizarse hacia sus trabajos.

Durante los diálogos se pudo lograr que al menos desde la agencia del empleo del Distrito se les diera trabajo a 120 mototaxistas, varios de los cuales se convirtieron en guías de movilidad en la ciudad. Además, se buscó que las empresas de la Arenosa les dieran trabajo permanente de mensajeros. Muchos no quedaron contentos y, de vez en cuando, hubo algunas revueltas que eran controladas por los agentes del Esmad que trajeron desde otras ciudades de Colombia.

Otros decretos

Quien infrinja la norma debe pagar una multa de hasta 15 salarios mínimos vigentes. La aplicación de la medida no aplica si la persona es propietaria de la moto. Esta podrá llevar acompañante, si este hace parte de su seno familiar.

Bajaron los accidentes

Uno de los motivos por los que se impusieron todas estas restricciones en Barranquilla contra el mototaxismo, fue que había muchos accidentes en las vías por la imprudencia de conductores. También por los asaltos que cometían delincuentes, quienes se hacían pasar como mototaxistas. Había muchos casos de fleteo en distintas zonas.

Tras las medidas que se tomaron, los accidentes y muertes de mototaxistas disminuyeron hasta en 50%. Sin embargo, aún se siguen presentando en la ciudad. No en las vías primarias, pero sí en los barrios. Muchos accidentes ocurren por exceso de velocidad y otros porque los motociclistas son embestidos por vehículos más pesados.

El mototaxismo como tal no se ha acabado en Barranquilla y siguen ocurriendo accidentes. Hay sectores donde es la única opción de transporte de las personas para ir trabajar o regresar a sus hogares. Eso ocurre porque no existen rutas de buses o busetas que lleguen a esos sectores. Además, en algunos puntos los taxistas no llegan por temor a ser atracados.

Se calcula que en el Distrito de Barranquilla hay unas 30.000 motos registradas ante la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial. Un gran porcentaje de estas es utilizado como medio de transporte para algunas personas, sobre todo las que viven en la periferia. Por ejemplo, en la urbanización Caribe Verde, los residentes que se quedan en las afueras de la misma deben utilizar a los mototaxistas para poder llegar a sus casas porque no hay ruta de buses.

Soledad, municipio que colinda con Barranquilla, no tiene prohibido la circulación de motos, pero los 30 de cada mes es el día sin moto. Esta medida se cumple y quien la infrinja deberá pagar una multa de carácter monetario y a quien sea reincidente le pueden inmovilizar la moto, si no justifica el porqué estaba en la calle ese día.