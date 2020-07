Balance positivo durante puente festivo sin toque de queda ni ley seca

De acuerdo a una publicación de Pesquisa Javeriana los seres humanos tienen “sesgos que influyen en la toma de decisiones irracionales y que se adaptan justo a la situación actual. Dentro de estos aparece el exceso de confianza y el autocontrol”.

“Este exceso de confianza, en palabras del profesor y psicólogo del comportamiento, Wilson López, se ve representado actualmente en casos como la persona que salió una vez, se expuso al virus, no le pasó nada y por tanto vuelve a salir. Algunos dicen, por ejemplo: ¡A mí no me va a pasar nada porque eso es mentira o no es tan grave!, ¡salí y todo está bien, así que puedo volver a salir sin problema!, ¡el virus no me da a mí porque yo tengo buenas defensas y tomo bastante jengibre!”.

Los expertos también consideran que muchos ciudadanos hacen las cosas inmediatamente sin pensar en el largo plazo, es decir, una persona hace una fiesta con un grupo de amigos en la cuarentena, por complacencia momentánea a pesar de los riesgos futuros que esta decisión pueda ocasionar.