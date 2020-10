El plan de ir a la playa un fin de semana y más cuando es puente, siempre será el preferido por nativos y turistas, por lo que este primer fin de semana con puente festivo de este nuevo aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, gran parte de los ciudadanos decidieron ir a las dos playas autorizadas en Cartagena. Otros tantos fueron a la zona insular y algunos se atrevieron a desafiar lo decretado e ingresaron a los sectores que no están habilitados para los bañistas.

El balance

David Múnera, secretario del Interior, señaló que durante este fin de semana estuvieron realizando diferentes operativos en distintos puntos de la ciudad, con el fin de verificar que se cumplieran los protocolos dispuestos por las autoridades. Asegura que en general todo fue positivo.

“Estuvimos visitando establecimientos de comercio, muelles y sitios autorizados y no autorizados para el zarpe de embarcaciones, en la zona insular, controles en las principales entradas a Cartagena, entre otros. Estuvimos articulados y en guardia observando, vigilando e imponiendo las medidas de control y comparendos que fueron pertinentes para garantizar la seguridad y bioseguridad en la ciudad”, señaló.

Sobre aquellos bañistas que fueron encontrados en las zonas no autorizadas, indicó que “se les hizo saber que estas playas no estaban habilitadas y estuvimos vigilando que no ingresaran para evitar alguna situación mayor”.

En un recorrido realizado por El Universal por Bocagrande, Castillogrande, El Laguito y La Boquilla, pudimos notar cómo aquellas personas que intentaban ingresar a darse un ‘chapuzón’ en las playas que no están habilitadas, de inmediato eran interceptadas por uniformados, quienes les recordaban que esos sectores no habían sido abiertos y les hacían la pedagogía de cómo reservar para poder asistir a las playas bioseguras.

“No sabíamos que no estaba abierta, qué pena”, fue lo que dijo una de las personas que intentó ingresar a la playa en Castillogrande. Luego, tuvo que alejarse del sector. Mientras esto ocurría en esta zona, en la playa que está frente al Hotel Almirante Estelar en Bocagrande, dos antioqueñas fueron rescatadas por salvavidas, cuando eran arrastradas por el mar.