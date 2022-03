Pérez aseguró: “Fueron muy poquitos los estudiantes que llegaron, ya que cada padre de familia asume la responsabilidad de enviar o no a sus hijos”.

Se conoció que de las 206 sedes educativas del Distrito que regresaron a la presencialidad el pasado 31 de enero, unas 10 tuvieron actividades a través de plataformas digitales ayer, con el objetivo de que los estudiantes no pierdan clases.

“Desde que anunciaron los bloqueos, dije que, por prevención, a mi hijo no lo iba a mandar al colegio. Pero ayer (domingo) la profesora nos indicó que las clases serían virtuales. Eso fue un alivio para todos”, dijo Carmen Acosta, madre de un menor de 6 años que estudia en la IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero.

Por ello, los estudiantes de primaria de esta institución asistieron a su jornada académica desde la virtualidad.

En el caso de los colegios privados, conocimos que Comfenalco y Comfamiliar emitieron comunicados de prensa explicándoles a los padres de familia que las clases se suspendían. Por su parte, en el Biffi dictaron las clases virtuales.

“Que nos los reporten”

Desde los sindicatos pidieron a los directivos docentes que no reportaran en los Unaldes a los docentes que no alcanzaron a llegar a las instituciones, con el fin de que no sean sancionados.

“El problema de la movilidad es responsabilidad de la administración, por lo tanto no hay motivos para sancionar a algún maestro, directivo o administrativo, quienes por lo que está sucediendo no pudieron desplazarse hasta sus lugares de trabajo. Exhortamos a todos a tener muy presente estas indicaciones. No se puede reportar a ninguno que no haya podido asistir por el paro”, finalizó Pérez.