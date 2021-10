“Los vamos a ayudar jurídicamente para que el cumplimiento de las órdenes dadas lleguen hasta su final. En este momento hay una discusión respecto a quién debe liderar la ejecución de las sentencias. No se sabe si debe ser únicamente el Distrito de Cartagena o debe ser el Distrito más Cardique. Ellos (las comunidades) quieren que sean las dos entidades porque dicen que el Distrito no los está acompañando”.

Alertó sobre problemas de acceso a agua potable, saneamiento básico y educación en estas comunidades, un hecho que calificó como “preocupante” y que el Ministerio Público también acompañará. “Nos comprometimos a seguir acompañándolos”, dijo Cabello.

Un tercer compromiso tiene que ver con los resultados del más reciente estudio del proyecto Basic Cartagena, que reveló el estado de este cuerpo de agua y que aporta soluciones para comenzar su recuperación. Lea: ¿Qué hacer para recuperar la bahía de Cartagena?

Ante ello, la procuradora explicó que “el estudio hecho por Basic sobre contaminación hay que hacerlo cumplir. Seguramente si no se cumple voluntariamente, sí a través del acompañamiento en el ejercicio de algunas acciones constitucionales para que ese estudio tenga validez y se hagan las correcciones y protecciones debidas”.

Wilman Herrera, representante de las comunidades insulares, señaló que el encuentro con Cabello fue positivo. “Quedamos muy contentos. La procuradora dijo que iba a estar muy atenta, pendiente a Cartagena, pendiente a que los recursos no se pierdan y le pedimos que por favor reúna a las autoridades para sacar esto adelante”.

Por lo pronto, las comunidades de la zona de influencia de la bahía deben construir una estrategia de trabajo para dinamizar y agilizar las acciones que permiten la recuperación de este cuerpo de agua y de sus comunidades.

“La sensación de inseguridad es latente”

Por otra parte, Cabello se refirió a la crisis de inseguridad que se vive en el país y la región. Tras una reunión con las autoridades locales sobre los últimos hechos de violencia, la procuradora pidió redoblar los esfuerzos para combatir la inseguridad y trabajar en articulación con los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC). Lea: “La sensación de inseguridad es latente”: procuradora Margarita Cabello

“Observé que todos explican cómo están trabajando en seguridad pero nadie me dice cómo están organizando el plan y si lo están siguiendo. El PISCC se va adecuando a las problemáticas sociales del momento y se trabaja con todas las autoridades de la región respectiva, pero yo no lo veo. En Cartagena está, pero no veo la coordinación de este plan con las estrategias de seguridad ciudadana”.