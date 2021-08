En Cartagena, pese a que existe una gran controversia alrededor de la presencialidad, puesto que algunos rectores, docentes y padres de familia siguen afirmando que no hay garantías para este regreso, a la fecha, según información de la Secretaría de Educación Distrital (SED), de las 204 sedes de colegios oficiales que hay en la ciudad, 50 con matrícula contratada han retornado a las aulas de manera presencial y con relación a los colegios privados, van 156 de los 281 registrados. Lea aquí: 27 colegios de Cartagena han regresado a las aulas

Se acerca el día

Esto, debido a que hace un año se inició en el país la planeación para el regreso gradual a los colegios, luego de que el Gobierno nacional expidiera unos lineamientos para este retorno progresivo y seguro. Sin embargo, algunos padres de familia y rectores de la ciudad señalan que estos protocolos no están dispuestos aún y que las aulas de muchos de los colegios públicos no cuentan con los metros necesarios para que cada estudiante tenga una separación de, al menos, un metro.

“Nosotros no estamos diciendo que no regresaremos a las aulas, sí lo haremos, pero cuando se pueda cumplir con los lineamientos que han estado dictando del Gobierno nacional”, explicó Miguel Pérez Márquez, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar (Usdidbol) y rector de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. Lea aquí: Regreso a clases: docentes y padres insisten en que “no hay garantías”

Pérez señala además que: “Todos sabemos que no están los recursos para adecuar las instituciones, incluso la Secretaria de Educación lo ha dicho, y así no es seguro que podamos regresar. Hay instituciones que no tienen agua, ni luz”.

Entonces, ¿qué pasa con aquellos colegios que no regresen a la presencialidad? Olga Acosta, secretaria de Educación, indicó que: “Cada colegio, de acuerdo al aforo que su infraestructura le permita, prestará el servicio educativo bajo tres modalidades, presencialidad plena, en alternancia y educación en casa. Así como lo indica el MEN, pero lo ideal es que ya estemos reactivando las aulas, que volvamos a las clases presenciales como debe ser, pues en Colombia todos los colegios tienen licencia de educación presencial, no existe educación virtual reglamentada en Colombia para los niveles de preescolar, básica y secundaria”.

Recordemos que la Secretaría de Educación ha hecho una inversión de $4.216.126.103,84 para la protección de los estudiantes en su regreso a los colegios de manera presencial, tal y como lo señala la Resolución 777 de Minsalud y la Directiva 05 del MEN, donde además se indica que los docentes deben estar vacunados y se debe adecuar y mejorar la infraestructura de la institución para evitar que haya aglomeración en las aulas.

Mario Lombana, rector de la IE Clemente Manuel Zabala, indicó que: “En la institución sí tenemos las condiciones para este regreso, pues somos una institución certificada por la Alcaldía y el Dadis, y tenemos nuestro protocolo radicado. Además cada padre de familia dio su consentimiento para que sus hijos vengan a dar sus clases de manera responsable y segura”.