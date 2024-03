Avanza el proceso de desmonte de los peajes de Ceballos y Manga

A menos de una semana de haber iniciado estas obras, los avances han sido notorios. Hoy se empezaron a quitar los techos de ambos peajes. Varios ciudadanos han dicho que esto les genera alivio y tranquilidad porque es una señal clara de que ya no se cobrará un peaje dentro de la ciudad. Lea también: Desmonte de peajes de Manga y Ceballos costará $604 millones



“La eliminación de los techos es un alivio enorme. Aunque los peajes no se estaban cobrando en este momento, siempre existía el temor de que volvieran a activarlos. Ver esos techos desmontados es una garantía tangible de que ya no tendremos que enfrentar esa preocupación. Nos brinda una sensación de seguridad y estabilidad saber que el acceso a nuestras propias vías estará libre de cargos injustos”, expresó la ciudadana Susana Rodríguez.