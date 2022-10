Autodefensas Gaitanistas estarían marcando su territorio en Cartagena

“Una de las formas de operar de los grupos armados es a través del terrorismo por WhatsApp y a través de este tipo de mecanismos, que son muy efectivos porque con un pequeño esfuerzo logran impactar psicológicamente a comunidades muy grandes. Lo importante es no darle relevancia a este tipo de mensajes”, aseguró la funcionaria.

González señaló: “Realmente necesitamos la colaboración de la ciudadanía en no compartir y no generar terror a través de las cadenas de WhatsApp, porque lo mismo pasó el día del supuesto toque de queda. Todas estas acciones son precisamente para causar desasosiego, miedo, incertidumbre en la ciudadanía, entonces no podemos entrar en ese juego”.

Recordemos que la noche del miércoles las autoridades desmintieron un mensaje que circuló a través de WhatsApp, en el que se anunció un supuesto toque de queda en cerca de 10 barrios de la ciudad. En el mensaje se advertía a la ciudadanía sobre supuestas retaliaciones, debido a que la Policía había dado de baja a un miembro precursor del Clan Sierra, dedicado a la venta de estupefacientes, con una trayectoria criminal de 30 años. Lea: Caza Fake News: Policía desmiente toque de queda en diez barrios de Cartagena