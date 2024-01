Aumentó la llegada de turistas extranjeros, pero se redujo la de nacionales

El turismo en Cartagena desempeña un rol esencial en su economía y en su proyección internacional, convirtiendo a la ciudad en un destino imperdible, lo que se puede constatar con el reciente reconocimiento otorgado en los premios “Travellers’ Choice Awards Best of the Best de Tripadvisor 2024”, que la ubican como uno de los lugares mejor valorados en Sudamérica. Lea: Aumentó en un 37% la llegada de turistas internacionales a Cartagena en 2023

Para conocer el balance de la Heroica en 2023, Cartagena Cómo Vamos (CCV) realizó un nuevo análisis. De acuerdo con cifras de la Corporación de Turismo (Corpoturismo), para 2023 llegaron a Cartagena en vuelos internacionales 624 mil pasajeros, que comparado con 2022, representan un aumento del 35%, cuando se recibieron 461 mil.