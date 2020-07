Aumento de recuperados de COVID-19 es un incentivo para no bajar la guardia

Es un hecho. Sí, durante los últimos días Cartagena ha presentado más recuperados que casos activos de COVID-19. El reporte emitido por el Instituto Nacional de Salud (INS) el pasado 29 de junio expone que de los 7.985 casos de que se habían registrado hasta ese día, el 51,23% correspondía a personas que ya habían superado la enfermedad. Lea: Cartagena tiene más recuperados que casos activos de COVID-19

Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, explicó que, del total de pacientes positivos, 3.860 han vencido la enfermedad y del resto de activos, el 86% es asintomático o sintomático leve.

“Esto permitirá que en los próximos días siga en aumento el número de recuperados y disminuya el de contagiados. Si logramos tener un RT (tasa de reproducción) menor a 1, estaríamos acabando con la cadena de transmisión”, dijo Bueno quien además invitó a los cartageneros a seguir “acatando las medidas de distanciamiento social, lavado de manos, uso de tapabocas, y sobre todo el cuidado de la población en riesgo como lo son adultos mayores, personas con otras patologías y niños”.

Este llamado por parte de la autoridad en salud es crucial para evitar nuevos contagios y hacerle frente a la pandemia. Expertos consultados por El Universal sostienen que el alto numero de pacientes recuperados del coronavirus incentiva a no bajar la guardia porque el virus sigue presente.

El médico y docente universitario Ulises Múnera Bohórquez señala que los ciudadanos deben tener presente que el comportamiento del virus es exponencial. Lea: [Infografía] En Cartagena, ya son 4.091 los recuperados del COVID-19

“La pandemia tiene un comportamiento exponencial. Una persona que tiene el virus contagia a cinco más, es decir, se multiplica el numero de contagios y llegamos a tener cifras tan alarmantes como las que tenemos en la actualidad. Aproximadamente el 85 % de las personas presentan síntomas leves que tienden a la recuperación, estos son los recuperados de los que estamos hablando. Pero hay un 15% de personas que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, cáncer, SIDA, insuficiencia renal, son pacientes que pueden desarrollar la enfermedad de forma mortal o peligrosa. Entonces es necesario seguir con los cuidados”.

El galeno trae a colación el caso de Nueva Zelanda, un país que encabezó titulares de prensa a nivel mundial al dar por eliminado el COVID-19 mediante una serie de estrategias que arrancaron con un cierre total y una cuarentena obligatoria.

“Nueva Zelanda no optó por aplanar la curva, ellos se preocuparon por desaparecer el virus. Tomando medidas rígidas apenas detectaron los primeros casos; cosa que no hicimos nosotros y así lograron frenar la infección hasta que no registraron un caso. Luego regresaron a la normalidad, pero con cuidados ya que pueden aparecer los rebrotes”, dijo.

Cartagena registra 8.149 casos confirmados de COVID-19 y la cifra de víctimas fatales a causa de esta enfermedad asciende a 322, lo que demuestra que abandonar el confinamiento no es una decisión sensata.

Al respecto, el doctor Múnera es enfático en que la tarea es evitar que el virus siga activo y cortar así su circulo vital de reproducción. “Si el virus no encuentra donde reproducirse se inactiva y deja de contagiar. Por eso tenemos que seguir las medidas de control para que el virus se inactive y desaparezca”.

Para el sociólogo Jair Vega, la clave es mantener una comunicación clara y contundente con la ciudadanía. “Me preocupa es que hace falta claridad y contundencia para que la gente sepa que es lo que tiene que hacer. Es decir, no se puede hablar de confinamiento inteligente si no se crean las condiciones de un aislamiento inteligente por eso muchos ciudadanos hablan de cuarentena digna para que la gente se quede en casa con todas las garantías necesarias”.