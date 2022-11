Aumentan casos de COVID en menores, ¿se trata del sublinaje Perro del infierno?

El COVID-19 sigue circulando en Cartagena. En las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de los contagios, especialmente entre los menores de edad.

Ante ello la ciudadanía se encuentra en alerta, pues lo relacionan con la circulación del nuevo sublinaje de la variante ómicron BQ1, conocida popularmente como “Perro del infierno”, que ya está en Colombia.

(Lea aquí: Ojo: “Perro del Infierno”, la subvariante de COVID-19 que circula en Colombia)

Al respecto, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) ratificó que, hasta el 28 de noviembre, no se ha confirmado ningún caso de este sublinaje en la ciudad.

Sin embargo, sí se reporta un aumento de contagios en menores de 9 años y hospitalizaciones en menores de 1 año.

“Veníamos de un periodo donde no se registraban casos en hospitalización, y cuando se registraban eran poblaciones adultas, no menores de 9 años. Ese comportamiento puede estar relacionado con la cobertura de vacunación en los niños de 3 a 11 años, en los cuales no se alcanza aún cobertura de segundas dosis y por ende no sabemos cómo se comporte la enfermedad en esta población susceptible”, explicó Ana Margarita Sánchez, directora de Salud Pública del Dadis.

Ante ello, la funcionaria pidió a los padres de familia y acudientes ponerse al día con la inmunización de los menores, pues ahora en las festividades decembrinas el riesgo es mayor.