Poco más de un mes ha pasado luego de la puesta en marcha del piloto de centros comerciales en Cartagena el pasado 17 de julio.

Tras ello, Fenalco Bolívar realizó un sondeo entre los comerciantes del sector, quienes aseguraron que si bien el tráfico de personas ha aumentado, lo ha ido haciendo muy lentamente.

Según el gremio, el 72% de los centros comerciales reportaron un aumento en su número de visitantes, mientras que el resto no ha visto diferencia alguna. A pesar de esto, indican que el aumento del tráfico no supera si quiera el 20% comparado con el porcentaje que se presentaba cuando no estaba autorizada la apertura de todos los locales.

“Esta cifra es indicativa de que la recuperación de la confianza es y será un tema bastante lento“, dijo Mónica Fadul, Directora Fenalco Bolívar.

Según el sondeo, el ánimo de los comerciantes también ha bajado. Mientras que a finales de julio un 44% contestó que confiaba en que la reapertura ayudaría a dinamizar las ventas, ahora solo el 36% piensa lo mismo. El 24% no tiene mayor expectativa y otro 40% se muestra pesimista frente a los resultados de reactivación.