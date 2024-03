Aumenta la preocupación por socavación en la avenida Santander

Un preocupante agrietamiento en un tramo del sendero peatonal de la avenida Santander en Cartagena ha generado alarma entre los residentes y transeúntes de la zona, pues, en pocos días se convirtió en socavación. Un ciudadano, consternado por la situación, se comunicó con El Universal para denunciar el estado del pavimento, temiendo por la seguridad de los peatones que transitan por esa vía a diario.

La socavación, que se extiende a lo largo de una pequeña sección del sendero, ha levantado interrogantes sobre la estabilidad y seguridad de la infraestructura. Los residentes de la zona expresan su preocupación ante el riesgo potencial que representa para los transeúntes, especialmente en un área de alto tráfico peatonal como la avenida Santander. Lea: Contecar informa acciones adelantadas en torno a incendio y mancha roja

“Hace como 8 días tomé fotografías e hice algunos videos para hacer llegar la denuncia a los medios, pero todavía no he visto ni la noticia ni la reacción de las autoridades correspondientes en la materia. A mí me preocupa la situación porque a diario hago deporte por este sendero, y no sé si el día de mañana vaya a ocurrir un resquebrajamiento en ese pedazo o más adelante. ¡Vaya uno a saber!”, expresó un morador de la zona que prefirió no revelar su identidad.