Aunque han sido pocos los incidentes según el reporte de las autoridades, la ocurrencia de varios atracos en el Centro Histórico de la ciudad, entre noviembre y diciembre pasados, y en lo que va corrido del año, han prendido las alarmas por las afectaciones a la imagen de la ciudad que eso conlleva.

En los últimos días han circulado por las redes sociales y medios, tres videos de atracos a turistas mujeres por una callejuela del barrio San Diego, en el casco histórico.

Una cámara del sector ha captado a un hombre joven seguir los pasos de turistas para luego arrancarles el bolso y otras pertenencias.

Se ha conocido, en el caso particular, que estas turistas brasileñas se han ido con un concepto negativo sobre la seguridad y tranquilidad de La Heroica.

Para la directora de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, capítulo Cartagena, Mónica Mass, hay que tener cuidado con el tratamiento de estos hechos, para no afectar la imagen turística de la ciudad.

“Lo primero que piensa y decide la gente sobre que una ciudad no es segura, es no ir a ese destino turístico; sin embargo, sobre las noticias registradas, específicamente fueron tres hechos y que no se trata incluso de ninguna banda, sino de una persona; que está hoy plenamente identificada por la Policía, entidad que está en estos momentos en espera de la orden de captura; porque desafortunadamente cuando fue capturado, tras los hechos de las turistas brasileñas, fue dejado en libertad por un procedimiento judicial inapropiado”, explica Mónica Mass.

La funcionaria del turismo expresa que la Policía ha puesto todo su empeño en torno a la vigilancia del Centro Histórico y zonas turísticas.

“Es importante que la ciudadanía sepa que se trata de hechos ocurridos en diciembre, cometidos por esta misma persona, y que en las últimas semanas no ha ocurrido ningún caso de hurto en estas áreas”, dijo Mass.

“Creemos que es muy importante una labor entre la Policía y el sector turístico, y en ese sentido con el general Henry Sanabria hemos obtenido logros, porque definitivamente turismo y seguridad van de la mano; es decir, una ciudad turística que no es segura, la actividad turística se ve afectada porque los visitantes no querrán venir, sin embargo no están de más las recomendaciones que uno le haga al turista, y que deben tener cuidado con esas áreas que por distintas razones no están bien iluminadas, no concurre mucha gente, en fin”, explicó Mass.