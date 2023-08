Atraco por la ventana: video muestra asalto en pleno semáforo de Bazurto

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar. “Qué relajo para atracar, Dios mío. No cabe duda que esto está perdido, nadie hace nada”, “Solo a esa persona se le ocurre llevar el celular en la mano en pleno trancón en el mercado. Les encanta dar papaya”, “hay que salir con el mero dinero de los pasajes y ya”, “Y hay otra modalidad en toda la ciudad y es que te abren la puerta del carro cuando estás detenido, así que verifiquen que esté cerrada. Y lo hacen mujeres”, fueron algunos de los comentarios en el video.

El Prado, otro sector “azotado por los bandidos”

Hace tres meses un delincuente llegó con un perro a un clínica veterinaria en este sector, haciéndolo pasar como su supuesta mascota enferma. Minutos más tarde, sacó un arma de fuego para asaltar a todos dentro del local. El veterinario cuenta que tanto su auxiliar, como los clientes amordazados por el delincuente estaban bastante nerviosos, por lo que mantuvo la calma y evitó ser agredido. Lea también: Video: Usó a un perro para atracar veterinaria en El Prado: luego lo abandonó

“Esto acá está bastante complicado con la seguridad. Los locales de esta avenida están azotados por los bandidos. Hace poquito se robaron gran parte de un vidrio del carro de unos cirujanos de aquí, los sábados son lo peor, y ya hemos puesto las quejas en el CAI de María Auxiliadora pero la situación no mejora. Hay una cámara 360 para vigilar, pero creo que no sirve. Las cámaras de seguridad no están funcionando y no hay nadie que nos respalde”, contó el afectado.