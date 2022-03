En más de 30 años vendiendo tintos en los alrededores del Parque Centenario, José Torres* jamás había presenciando un acto delincuencial como el que al parecer ocurrió el pasado martes 8 de marzo en la tarde.

Según el vendedor, cuya versión fue respaldada por otros trabajadores de la zona, ese día una pareja extranjera, con rasgos asiáticos, fue abordada por un hombre armado que supuestamente los estaba siguiendo desde mucho antes y esperó el momento oportuno para intentar despojarlos de sus pertenencias de valor.

Los testigos afirman que el turista se opuso al robo y trató de reducir al delincuente, quien pese al desafío no accionó el arma de fuego y prefirió huir rápidamente del parque hacia una motocicleta donde lo esperaba un cómplice.

“Eran las 3 de la tarde, el señor estaba con su mujer en la parte de atrás del parque y como que les venían haciendo el seguimiento. El atracador no era ningún pelao sino un señor también como de 50 años, el conductor de la moto sí tenía como 35, por el acento parecía que tampoco eran de aquí. Se dio un forcejo y al final el atraco no se cometió. Es la primera vez que veo algo así aquí. Los turistas también tenían celulares y plata pero el atracador solo fue por los relojes. Lo que llama la atención es que no había ningún policía a esa hora en la zona y los vigilantes del parque no estaban cerca, menos mal la gente se dio cuenta y se formó una bulla que hizo correr al delincuente”, explicó Torres, agregando que: “la gente los intentó seguir pero aceleraron la moto y se fueron en contravía para la calle de la Media Luna, después se perdieron. La Policía llegó al rato”.

“No fue en el parque”

Otra versión de lo sucedido, entregada por una testigo, señala que el hecho no fue dentro del parque sino afuera, a la altura de la calle de la Media Luna.

“Sí hubo un intento de hurto pero no fue en el parque, todo lo contrario, allí fue donde el señor encontró ayuda porque había mucha gente y autoridad. Los policías que están permanentemente en el Parque Centenario atendieron al turista y con el apoyo del cuadrante trataron de ubicar a los ladrones”, precisó la fuente.