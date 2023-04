¡Atentos! Autorizan nuevo punto de fotomultas en Cartagena

“Este punto lo solicitamos por accidentalidad. Este sector maneja bastante tráfico sobre las dos vías, la Transversal 54 y la diagonal 32. Además es una intersección donde ocurre una alta comisión de infracciones cuando no tenemos presencia de agentes de tránsito, como son giros no permitidos y pasar el semáforo en rojo”, sostuvo Galván.

Algunas de las infracciones que podrán ser fiscalizadas con estos aparatos son: conducir por sitios prohibidos, circular en pico y placa, el no cumplimiento de las normas de tránsito, límites de velocidad, giros prohibidos, no portar SOAT o técnico mecánica al día, entre otros. Le recomendamos: Estas son las fallas por las que podrías no pasar la revisión Técnico Mecánica