En un comunicado dirigido a la opinión pública manifiestan: “El comité antidecreto con el apoyo de todos los gremios del sector motociclista, mototaxistas, mototrabajadores, clubes, mensajería, domiciliarios, motociclistas independientes y en representación de todos ellos, se pronuncia y hace las siguientes conclusiones y decisiones: el día viernes 7 de enero todos los motociclistas nos iremos a protesta social en la modalidad de plantón, debido a la traición al diálogo en las mesas de concertación, donde todavía la Administración y el comité antidecreto no han concertado ningún decreto”.

Los motociclistas además indican: “Como tal es una falta a la palabra del señor Galván (en referencia a Janer Galván, como director del Datt) al comprometerse en no expedir decretos sin antes concertarlo, ni por un mes, ni un día. Desde las 6 a. m estaremos manifestándonos en defensa de nuestros derechos y en defensa a la palabra pactada. No cederemos un espacio más, no cederemos un día mas, por el derecho a la igualdad, a la confianza legítima, derecho al trabajo, derecho al mínimo vital, derecho a la libre circulación y tránsito por el territorio nacional y por el derecho a la vida”.

¿Dónde?

Bomba El Amparo, Cuatro Vientos, India Catalina, Sao, Patio Portal, glorieta de El Pozón, entrada a la Tecnológica de Bolívar, Mamonal, La Boquilla, la Y de Olaya, Ceballos, Mercado de Bazurto, bajada de Manga y la entrada a Bocagrande son los puntos anunciados por los motociclistas para los bloqueos.

Consultado por El Universal, el secretario del Interior, David Múnera, afirmó que está intentando dialogar con este gremio para evitar que bloqueen las vías, dificultando la movilidad ciudadana. No obstante, líderes de los motociclistas indicaron a este medio que ya están organizados para manifestar en las calles su rechazo al nuevo decreto.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena señaló que instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) con el fin de verificar si se bloquean los mencionados puntos y garantizar la seguridad y la convivencia.