Atento, cartagenero: este sería el aumento del salario mínimo para 2024

Ya se inició la discusión sobre el aumento del salario mínimo para el próximo año en Colombia. El incremento del 16% que entró en vigencia en enero de 2023, elevando el salario mínimo a 1,160,000 pesos, marca el punto de partida para las conversaciones.

A pesar de que aún no se ha establecido el nuevo porcentaje de aumento, algunas voces en los sectores económicos ya comienzan a plantear sus perspectivas. Mauricio Santa María, presidente del Centro de Estudios Económicos Anif, sostiene que el salario mínimo no debería aumentar más del 9%, argumentando que un aumento de dos dígitos no se alinea con la realidad económica. Esto implicaría un aumento de alrededor de $104.400 pesos colombianos. Lea aquí: Trucos para que los cartageneros tengan un ahorro para la vejez

“Decir que va a subir el salario mínimo en dos dígitos, cuando todos esperamos que la inflación del año entrante y de este año sea de un dígito, es una propuesta que no se compadece con la realidad”, dijo Santa María a Semana. Lea aquí: Transportadores se pronuncian tras aumento de tarifas de peajes y ACPM

Sin embargo, miembros del gobierno, como Diego Guevara, viceministro de Hacienda, consideran que el incremento podría ser de dos dígitos, basándose en el comportamiento de la inflación en Colombia, que, aunque ha disminuido, se mantiene por encima del 11%. Esa cifra equivaldría a alrededor de $127.600 pesos colombianos.