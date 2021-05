Esta es la segunda vez de manera consecutiva que se suspende el día sin moto por la crisis del SITM, ya ocurrió el pasado 30 de abril.

Es de recordar que desde el pasado 22 de abril, Transcaribe decidió realizar algunos cambios en la operación. El horario de operación, ya no es desde las 5:00 a.m. hasta las 9:30 p.m., sino que la gran mayoría de rutas circulan desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y el intervalo entre cada vehículo se prolonga a 30 minutos aproximadamente, antes era de 10 a 15 minutos.