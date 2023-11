¡Atención! Rentería se pronuncia: “El equipo Tigres podría irse de Cartagena”

El lleno fue histórico, pero no fue el único a lo largo de esa temporada 2022-2023, ya que en los juegos posteriores y en las finales el estadio volvió a completar su aforo, algo que hacía muchos años no pasaba.

“Lamentamos la situación, la cual escapa a la posibilidad inmediata de solución, y los impactos que genera entre deportistas y la afición cartagenera, pero no podemos comprometer una fecha de restablecimiento total de la iluminación hasta tanto no se llegue a un diagnóstico preciso y la definición del cronograma de reparación”, finalizó el funcionario.

Respecto al uso del estadio por parte del equipo Tigres, el IDER señaló que por no haber formalizado previamente un contrato de aprovechamiento económico, se acordó con los representantes Alfredo Castellón e Iván Mora que mientras no se dé la solución al impase técnico, el escenario deportivo será prestado (sin costos) para que los partidos se cumplan en horario vespertino. Lea: El rugido de Tigres fue más fuerte en su serie ante Leones

Edinson Rentería, directivo de la LPBC, señaló hace pocos minutos a la prensa de Cartagena que hoy lunes debe definir el futuro del equipo Tigres.

“En Cartagena no se puede jugar de noche por el problema de la iluminación, nosotros no sabíamos que no había luz, si nos informan eso con antelación no se hubiese hecho la solicitud a la ciudad porque la Liga tiene unos compromisos con los equipos y los patrocinadores y debemos jugar en horarios nocturnos. En Cartagena hemos tenido muchos inconvenientes, el torneo comenzó el 3 de noviembre y los Tigres apenas pudieron jugar en Cartagena hace un par de días y a la 1:30 de la tarde, lo cual no es permitido. Ha sido muy difícil jugar en ese horario, hay muchas quejas de los jugadores y de las organizaciones de las Grandes Ligas a las cuales ellos pertenecen, la MLB no avala que se hayan jugado cuatro juegos en Cartagena en ese horario”, sostuvo Rentería.