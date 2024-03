¡Atención! Nuevo daño en tubería de Aguas de Cartagena

Este sábado 9 de marzo se registró un nuevo daño en una de las tuberías de agua cruda de Aguas de Cartagena. Según informó la empresa, se presentó una fuga en una de las líneas de conducción ubicadas en Cerros de Albornoz.

En estos momentos la empresa investiga las causas y las dimensiones del daño, con el fin de desarrollar una estrategia de intervención. Hasta el momento el servicio de agua potable se está prestando con normalidad, sin embargo indicaron que avisarán oportunamente si se requiere hacer alguna suspensión.

“La empresa solicita a los usuarios no hacer acopio innecesario de agua para evitar desestabilizar el sistema, al igual, que hace un llamado a la comunidad a no prestar atención a rumores o cadenas de información no verificadas”, expresaron.