“No fui notificada de la suspensión porque ya no soy gerente de Transcaribe, por eso no aplica la suspensión porque yo había presentado mi renuncia el pasado 9 de marzo pero no había podido ser tramitada ante la junta directiva porque esta no se había citado. Esa cita se realizó hoy por eso es improcedente la solicitud de la Contraloría”, respondió María Claudia Peñas, gerente saliente del sistema.