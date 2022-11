¡Atención! La plata para el proyecto del canal del Dique podría “perderse”

Entre los argumentos que tiene el juzgado para negar el desistimiento de la acción de tutela se encuentra un concepto de la Corte Constitucional: “Al respecto también se ha pronunciado la Corte en Sentencia T-376/2012, y relacionado con la transcendencia del derecho cuya garantía y protección se ha puesto en entredicho, ha aclarado que el desistimiento en la acción de tutela es procedente siempre que se refiera a intereses personales del peticionario”. Y continuaron: “En el presente caso está en litigio los derechos de toda una comunidad, se repite, no es procedente su desistimiento y deberá esta judicatura realizar un pronunciamiento en sentencia”.

Crudo panorama

Una vez se resolvió el conflicto de competencia, se le pidió a la juez de Cartagena resolver de fondo la tutela radicada frente a si procede o no la consulta previa y las medidas cautelares. Si la jueza resuelve ordenar la consulta previa y no se levanta la medida cautelar, el proyecto este año no podría ser adjudicado y dejaría en vilo el recurso financiero, porque se tendría que pedir dinero al Ministerio de Hacienda.