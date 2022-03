“Tenemos que el objeto del proceso fiscal identificado corresponde al presunto detrimento de arcas distritales generado como consecuencia a los pagos de los salarios de la gerente de Transcaribe, quien bajo los criterios de la comisión auditora de este órgano fiscal presuntamente no cumple con los requisitos de ejercicio de su cargo, motivo por el cual considera este despacho exigir la suspensión inmediata del funcionario hasta tanto culmine la investigación”, se lee en el documento firmado por Rafael Ignacio Castillo, contralor (e) de Cartagena.

Respondió Peñas

La gerente saliente de Transcaribe, María Claudia Peñas, se refirió a la solicitud de la Contraloría Distrital de Cartagena, que exigía la suspensión inmediata de su cargo.

“No fui notificada de la suspensión porque ya no soy gerente de Transcaribe, por eso no aplica la suspensión porque yo había presentado mi renuncia el pasado 9 de marzo pero no había podido ser tramitada ante la junta directiva porque esta no se había citado. Esa cita se realizó hoy por eso es improcedente la solicitud de la Contraloría”, respondió María Claudia Peñas, gerente saliente del sistema.

La politóloga había asumido el cargo desde el 5 de mayo de 2021, en medio de una crisis de recaudo en el sistema y cuestionamientos a su nombramiento por parte de un sector civil, que aseguraba que no cumplía los requisitos para ejercer la gerencia de Transcaribe.