¡Atención! El Dadis cerró varios servicios en dos clínicas en Cartagena

Los entes de control, los días 19, 21 y 24 de julio, evidenciaron fallas en la calidad de los servicios prestados llegando a la aplicación de medidas preventivas cerrando la prestación de los mismos.

La otra fue la Clínica Dumian Medical, luego de verificar que no cumplían con los estándares mínimos de habilitación, la urgencia no cuenta con las dotación adecuada y algunos servicios en consulta externa no se encuentran habilitados.

“La Personería Distrital felicita al Dadis por darle cumplimiento a su labor institucional en la ciudad de Cartagena, redundando en el bienestar de los ciudadanos”, enfatizó la personera Carmen de Caro.