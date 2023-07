¡Atención! Cierran la urgencia de la Clínica Dumian, antigua Clínica El Bosque

Durante una visita de inspección, vigilancia y control por parte de los funcionarios del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se aplicó cierre temporal del servicio de urgencias y consulta externa de la clínica Dumian, antigua clínica El Bosque.

La medida se tomó luego de verificar el incumplimiento de los estándares mínimos de habilitación.

El servicio de urgencias no contaba con la dotación adecuada, mientras que en consulta externa se verificó que algunos servicios que se encuentra declarados en el registro especial de prestadores no se están prestando, y además no cuentan con todo el talento humano requerido e incumplen el estándar de procesos prioritarios.